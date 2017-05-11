Яблочки наливные, технологичные: фруктовый сад как драйвер экономики Крыма

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Крымским садам в этом году не помешал ни неожиданный апрельский снегопад, ни очередной политический жест украинцев при открытии Херсонской дамбы, блокирующей поступление днепрской воды в Крым. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на самом высокотехнологичном садоводческом предприятии полуострова и узнал, сколько фруктов готовятся собрать крымские агрономы, и сколько будет стоить наливное крымское яблочко в новом сезоне.

Предприятие «Яросвит-Агро» расположилось в Симферопольском районе на территории бывшего советского консервного завода, где выращивали яблоки и овощи, а потом вагонами отправляли консервацию и свежие продукты по полуострову и всему Советскому Союзу. Заместитель директора совхоза «Гвардейский» Виктор Сергиенко посадил здесь плодовые деревья, увидел, как они выросли, не один раз собрал с них урожай, выкорчевал старые, посадил новые саженцы и только после этого ушел на пенсию.

Новые яблоньки он посадил в крымскую землю уже при новом агрохолдинге «Скворцово», который открыл здесь предприятие интенсивного садоводства. В 2012 году компания построила уникальное фруктохранилище с голландским оборудованием, в котором благодаря газовой среде можно сохранять яблоки свежими и вкусными до двух лет, не обрабатывая их химическими и восковыми препаратами. Украина обещала агрономам компенсировать от 50 до 80% затрат на строительство фруктохранилища, но к 2014 году все еще ни копейкой не помогло. По-другому повела себя Россия, к которой примкнул Крым после украинского переворота: крымский Минсельхоз уже российского правительства выделил 54 млн рублей на компенсацию строительства второй очереди фруктохранилища на 2,5 тонн яблок и взял на себя часть расходов на посадку новых яблоневых садов.

«Один гектар яблоневого сада стоит два млн рублей, — рассказывает генеральный директор группы компаний «Скворцово» Игорь Полищук. — В 2016 году при поддержке крымского правительства мы засадили яблонями 150 га, в 2017 году — 170 га».

Все эти площади невозможно было бы полить без прудов-накопителей, и чтобы поддержать предпринимателей, Минсельхоз на 90% компенсировал и эти расходы: появились два пруда-накопителя на 100 и 450 тысяч кубометров воды. По программе государственной поддержки такие вложения достались предприятиям, которые вовремя не пожалели своих денег для инвестиций в сельское хозяйство полуострова. Компания «Скворцово» в 2016 году инвестировала 1 млрд 200 млн рублей в садоводство, и в том же году уже принесла 113 млн налоговых отчислений в крымский бюджет. «Таких крупных компаний на полуострове немного, — говорит замминистра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. — Это наш лидер в сельскохозяйственном производстве в Крыму, и мы рады, что благодаря господдержке смогли обеспечить им толчок для роста».

В советское время на одном гектаре той же крымской земли в Симферопольском районе росло 400-500 саженцев. Сейчас агрономы применяют систему капельного орошения, которая позволяет на том же участке сажать 2,5 тысяч саженцев. Наиболее плодородное время наступит у деревьев через пять лет после высаживания, так что к этому времени предприниматели рассчитывают собирать 60 тонн плодов с гектара.

«Мы собрали семь тысяч тонн за прошлый год, — подсчитывает Полищук. — К 2020 году ожидаем 20-25 тысяч тонн». Для любителей крымских яблок есть хорошая новость: себестоимость плодов с каждым годом будет уменьшаться. Килограмм яблок стоит на местных рынках от 30 до 55 рублей. Супермаркеты традиционно прибавляют еще 20% к оптовой цене, а сколько накручивают рыночные торговцы — зависит от степени отсутствия у них совести. Чаще всего, фрукты на крымских рынках стоят столько же, сколько в Москве. Производители повлиять на это никак не могут, и единственный способ донести свои яблоки до покупателя по максимально честной цене - это сельскохозяйственные ярмарки, которые стали проводиться в Крыму с переходом в состав России.

В фруктохранилищах хранятся плоды 15-ти сортов. Некоторые саженцы прижились на крымской земле лучше, чем на родной, а крымское солнце и богатая земля сделали их вкуснее оригинальной версии. На полуострове предприятие «Яросвит-агро» оставляет до 60% продукции, а остальное разъезжается по более чем десяти городам России. «На материке» крымские яблоки охотно покупают оптовые базы и торговые сети Москвы, Екатеринбурга, Ленинградской области, Самары, Волгограда, Краснодара, Майкопа. После перехода в Россию серьезных покупателей пришлось некоторое время убеждать в качестве крымских фруктов и реальном существовании садоводческого предприятия: опыт работы с Украиной сделал «крымское яблоко» понятием нарицательным, вроде «белорусской рыбы». Новые технологии помогли отказаться от популярного в украинском садоводстве препарата «смарт фреш» и от многочисленных обработок. Если, к примеру, польское яблоко проходит от 20 до 30 обработок, то крымское — всего 13-14. Уникальная газовая среда во фруктохранилище, состоящая на 98% из азота, на 1,5% — из углекислого газа и на оставшиеся десятые процента из кислорода, останавливает время для плода, и он «замирает» в ящике до тех пор, пока его не увезут на продажу.

«Каждая наша машина проходит лабораторный анализ и отбор Россельхознадзора при вывозе на материк, — говорит Полищук. — Пока у нас не было ни единого отказа, я думаю, это то, чем стоит гордиться. В России работать, конечно, легче: нас слушают, понимают, помогают нам. Чувствуется, что все процессы в Крыму на личном контроле президента».

Через пару лет компания планирует выпустить на рынок собственные пюре, джемы и соки, которые будут производиться здесь же, рядом с плодородными садами.