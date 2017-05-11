Глава нацразведки США обвинил РФ в «подрыве хрупкой экономики Украины»

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Вашингтон, 11 мая. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия пытается подорвать «хрупкую экономику Украины». Об этом Коутс заявил, выступая на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

«По нашим оценкам, стратегические цели России на Украине - восстановление прочного влияния над Киевом и подрыв попыток Украины интегрироваться в западные институты - сохранятся в 2017 году», — заявил Коутс.

Он также добавил, что Россия представляет основную угрозу для американских властей, отметив, что в ближайшем будущем РФ может значительно усилить свое влияние на демократические процессы в мире с помощью социальных СМИ.