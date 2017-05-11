Россия всухую обыграла Данию в матче группового этапа ЧМ по хоккею

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Кельн, 11 мая. Сборная России по хоккею решительно обыграла хоккеистов из Дании, отметившись красивыми голами — 3:0.

Сегодня в Кельне сборная России по хоккею провела свой четвертый матч на чемпионате мира. Подопечные Олега Знарка отлично проявили себя на льду. Отметим, что больше половины матча счет был нулевым, но затем россияне — Киселевич, Плотников и Гусев забили три шайбы подряд в ворота датчан. Это четвертая победа подряд на хоккейном чемпионате.