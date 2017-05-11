СК РФ предъявил обвинения еще трем причастным к теракту в метро Петербурга

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. Следственный комитет России предъявил обвинения еще трем лицам, причастным к теракту в петербургском метро. Об этом сообщила официальный представитель СК Светала Петренко.

Уточняется, что обвинение предъявлено Сейфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову и Дилмуроду Муидинову. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

«В ближайшее время запланировано предъявление обвинения остальным подозреваемым», — передает слова Петренко ТАСС.

Напомним, теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Террорист-смертник, молодой человек киргизского происхождения привел в действие взрывное устройство, когда поезд следовал по перегону между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате погибли 16 человек, более 100 пострадали, из них 51 человек попал в больницу.