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Политика
Захарова защитила российского фотографа от травли в американских СМИ

Захарова защитила российского фотографа от травли в американских СМИ

19:48  11 Мая 2017
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Захарова встала на защиту российского фотографа от травли в американских СМИ

Москва, 11 мая. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова встала на защиту фотографа ТАСС Александра Щербака.

Щербак был одним из двух корреспондентов, освещавших встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белом доме. После публикации ряда фотографий представители администрации Трампа заявили о том, что они «не знали» о работе россиянина в ТАСС.

Некоторые журналисты в США также предположили, что фотограф якобы действовал в интересах спецслужб России.

«Когда журналисты начинают травить коллег по цеху, то это уже дно. И они его коснулись», — отметила Захарова, комментируя обращение Александра Щербака.

Фотограф ТАСС Alexandr Scherbak обратился к американским СМИ. От себя добавлю: когда журналисты начинают травить коллег ...

تم نشره بواسطة ‏‎Maria Zakharova‎‏ في 11 مايو، 2017
Алексей Громов
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