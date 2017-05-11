Захарова защитила российского фотографа от травли в американских СМИ

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Москва, 11 мая. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова встала на защиту фотографа ТАСС Александра Щербака.

Щербак был одним из двух корреспондентов, освещавших встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белом доме. После публикации ряда фотографий представители администрации Трампа заявили о том, что они «не знали» о работе россиянина в ТАСС.

Некоторые журналисты в США также предположили, что фотограф якобы действовал в интересах спецслужб России.

«Когда журналисты начинают травить коллег по цеху, то это уже дно. И они его коснулись», — отметила Захарова, комментируя обращение Александра Щербака.