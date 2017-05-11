Стали известны подробности взрыва в Махачкале

В закладки

Скопировать

Махачкала, 11 мая. Два человека пострадали во время взрыва гранаты около кафе в Махачкале, сообщили источники Федерального агентства новостей.

От взрыва гранаты около кафе «Золотая турка» пострадали два человека. Раненые госпитализированы во вторую городскую больницу. Имена пострадавших в инциденте на улице Гамидова в настоящее время уточняются.

Ранее стало известно, что в Махачкале после взрыва гранаты объявлен план «Сирена». На поиски злоумышленника ориентированы все наряды полиции города. По некоторым данным, причиной чрезвычайного происшествия стал бытовой конфликт хозяйствующих субъектов.