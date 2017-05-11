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Политика
Москва наступает: шеф нацразведки США впал в панику от «российской угрозы»

Москва наступает: шеф нацразведки США впал в панику от «российской угрозы»

20:05  11 Мая 2017
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Россия наступает: шеф нацразведки США впал в панику от «российской угрозы»

Вашингтон, 11 мая. Россия является одной из главных угроз для США. С таким заявлением выступил директор национальной разведки США Дэниел Коутс. 

Особое внимание Коутс уделил «угрозе», которая якобы исходит от России в киберпространстве. Глава нацразведки заявил, что Россия-де угрожает не только правительству США, но также «дипломатической, военной, коммерческой и критической инфраструктуре».

По мнению Коутса, у Москвы даже имеется «высокоразвитая наступательная киберпрограмма». «Операции РФ» в киберпространстве будут нацелены на США и их союзников, предупреждает шеф американской разведки, а собранная информация будет использована для повышения влияния РФ, осуществления военных и политических целей.  

Американская сторона неоднократно обвиняла Россию в «кибератаках», вмешательстве в выборы и т.д. Однако никаких веских доказательств предоставить не смогла. Более того, совместный доклад нескольких американских спецслужб на этот счет даже в США посчитали «сырым» и неправдоподобным. 

#россия #сша #коутс
Владимир Багров
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