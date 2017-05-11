Чайка отменил решение о возврате дела экс-главы Роснано в СК РФ

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Москва, 11 мая. Российский генпрокурор Юрий Чайка отменил решение о направлении уголовного дела бывшего главы Роснано Леонида Меламеда для дополнительного следствия и направил материалы в суд, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.

Накануне после изучения материалов уголовного дела, фигурантами которого являются бывший глава Роснано Леонид Меламед и и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова, генпрокурор РФ Юрий Чайка принял решение не передавать материалы дела в ГСУ СК РФ, а направить их непосредственно в суд. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, пишет ТАСС. Напомним, что топ-менеджеры госкорпорации обвиняются в хищении средств в особо крупных размерах.