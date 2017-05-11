Сирия новости 11 мая 19.30: эвакуация боевиков из-под Дамаска отложена, ВКС РФ поддержат наступление на Дейр эз-Зор

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Сирия, 11 мая. Эвакуация второй партии боевиков из квартала Барза на востоке Дамаска откладывается вторые сутки подряд. Значительная часть группировки ВКС РФ передислоцируется из провинции Латакия в провинцию Хомс в ходе подготовки к крупному наступлению на Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила от исламистов ряд строений в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска; несет потери в ходе боев с ИГ* к востоку от Алеппо; продолжает на нескольких направлениях наступление на позиции террористов к востоку от Хомса.

«Исламское государство»*: опубликовало несколько снимков, запечатлевших атаки смертников и беспилотников на позиции САА к востоку от Алеппо.

Международная коалиция: в результате авианалетов союзников в Сирии с начала мая погибли по меньшей мере 84 мирных жителя.

Провинция Дамаск

Ситуация в восточных пригородах Дамаска остается напряженной. Вывод второй партии боевиков из квартала Барза вторые сутки подряд откладывается. По данным информационного агентства F.S.N.N. причиной задержки являются разногласия между исламистскими группировками. Близкие к оппозиции источники, в свою очередь, возлагают ответственность на сирийское правительство, которое, якобы, отказалось выпустить из тюрьмы 15 заключенных, вопреки достигнутой договоренности.

В квартале Аль-Кабун силы Башара Асада возобновили операцию против сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и ее союзников. По данным активистов, в ходе успешного наступления в восточном секторе квартала сирийской армии удалось освободить от исламистов район, прилегающий к мечети Ат-Таква, а также электростанцию на северо-западе Аль-Кабуна.

В то же время между правительством и блокированными в Аль-Кабуне боевиками продолжаются переговоры о сдаче квартала. Активисты сообщают, что предварительное соглашение об эвакуации исламистов в провинцию Идлиб было достигнуто, однако наиболее упорные радикалы не желают смиряться с поражением и возобновили обстрел жилых пригородов столицы. Тем не менее, большинство базирующихся в районе подразделений САА приостановили военные действия против незаконных формирований.

Провинция Латакия

Местные активисты сообщают, что крупная часть группировки ВКС РФ, базирующейся на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия, передислоцируется в провинции Хомс.

Данная информация имеет особое значение в свете заявлений представителей сирийского командования о крупном наступлении, готовящемся к востоку от Пальмиры с целью снять блокаду ИГ с Дейр эз-Зора и обезопасить от террористов границу с Ираком.

Провинция Алеппо

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Автобусы с боевиками, эвакуированными накануне из квартала Аль-Ваир в городе Хомс, благополучно добрались до находящегося под контролем «Свободной сирийской армии» (ССА)** города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщают активисты.

В восточной части провинции правительственные войска, в авангарде которых идут бойцы спецподразделения «Тигры», продолжают наступление на позиции ИГ. Ожесточенные бои идут в районе военного аэродрома «Аль-Джирах», блокированного с трех направлений сирийской армией. По данным активистов, ВКС РФ наносят массированные удары по скоплениям террористов.

Поступают сообщения о потерях в рядах военнослужащих Башара Асада. Подконтрольные ИГ СМИ публикуют снимки, подтверждающие информацию об атаках по меньшей мере двух смертников на заминированных автомобилях и беспилотников группировки. В результате было уничтожено или выведено из строя несколько единиц военной техники, в том числе танк Т-72. Достоверных данных о количестве погибших в рядах Башара Асада не поступало.

Военные эксперты предполагают, что командующий «Тигров» бригадный генерал Сухейль аль-Хасан может пересмотреть план операции с целью свести к минимуму потери в рядах своих войск. Необходимо, впрочем, напомнить, что сам военачальник, чье прозвище и дало название всему подразделению, в настоящий момент находится на фронте под Пальмирой, где готовится возглавить ударную группировку, которая в ближайшее время начнет наступление на Дейр эз-Зор.

По данным информационного агентства Al-Masdar News, в район Пальмиры также отбыли из провинции Алеппо около ста бойцов ливанской «Хезболлы».

Тем временем местные жители постепенно возвращаются в освобожденные сирийской армией селения на берегу Евфрата. Информационный портал Damascus Now публикует снимки с беженцами, спешащими вновь увидеть свои покинутые дома.

Провинция Хомс

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В восточной части провинции Хомс правительственные войска продолжают кампанию против ИГ. Источники в СМИ сообщают об ожесточенных столкновениях в горах Аш-Шумария. Одновременно с этим бои идут к востоку от Пальмиры – в окрестностях солончака Аль-Мох и в районе элеваторов. Боевая авиация наносит массированные удары по скоплениям террористов.

Напомним, что силы Башара Асада развивают наступление на позиции ИГ к востоку от Хомса в нескольких направлениях. Продвигаясь на север, сирийская армия заняла в течение последних недель ряд ключевых высот в районе гор Аш-Шумария и одновременно освободила от радикалов располагающееся к востоку месторождение Аш-Шаир. Таким образом, правительственные войска планомерно приближаются к границе с провинцией Хама с целью обезопасить стратегически важное шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо.

К востоку от Пальмиры сирийской армии не удалось достичь столь заметных успехов, однако достоверно известно, что в районе формируется ударная группировка, которая в ближайшем будущем начнет кампанию по снятию блокады с располагающегося в 170 километрах к северо-западу Дейр эз-Зора.

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Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и «Исламским государство». Активисты сообщают об ожесточенных столкновениях в районе кладбища к югу от города, а также в квартале Аль-Муваззафин (квартале чиновников). По данным информационного портала DeirEzzor 24, террористы вновь обстреливают блокированный квартал Аль-Кусур. Данных о пострадавших на настоящий момент не поступало.

Провинция Даръа

Боевики «Свободной сирийской армии» (ССА)** застрелили женщину при раздаче гуманитарной помощи беженцам, проживающим в лагере Ар-Рукбан в южной части провинции Даръа на границе с Иорданией. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар». Причина инцидента не поясняется.

Провинция Ракка

ВВС международной коалиции продолжают сеять хаос на территории провинции Ракка. По данным близкого к оппозиции информационного агентства Shaam News, жертвами налета союзной авиации на селении Бир аль-Хашм на севере региона стали 13 мирных жителей, десятки человек получили ранения. В свою очередь, базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR) сообщил о семи погибших.

Еще три человека погибли, по данным Shaam News, в результате авиаудара по мотоциклу в селении Аль-Кану к западу от Ракки.

«Наблюдательный пункт» также сообщает о трех погибших на востоке региона без уточнения конкретного района. Таким образом, жертвами налетов коалиции в Сирии за первые 11 дней мая стали, по данным правозащитной организации, 84 человека, в их числе 21 ребенок и 11 женщин.

В освобожденный накануне от ИГ курдскими формированиями город Ат-Табка на западе региона после шестинедельного перерыва возобновилась подача воды. Напомним, что причиной кризиса стали повреждения, причиненные в ходе боевых действий стратегически важной Евфратской ГЭС.

Провинция Аль-Хасака

ВВС международной коалиции нанесли удары по населенному пункту Маркада, последнему оплоту ИГ в провинции Аль-Хасака. Подконтрольные террористам СМИ сообщают о гибели при налете четырех мирных жителей. Все жертвы являются членами одной семьи.

* Организация запрещена на территории РФ.