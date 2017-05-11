Собаки лают: успех Лаврова в Белом доме заставил американских политиков визжать от страха

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Американское издание Politico опубликовало статью, в которой называет встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа «выходом России из изоляции». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В материале под названием Russia’s Oval Office Victory Dance автор со ссылкой на представителей Белого дома пишет, что теплая встреча в Овальном кабинете была организована «по особой просьбе Владимира Путина».

Приводя слова экс-посла США в России Александра Вершбоу, журналист Politico пишет, что «встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Дональдом Трампом стала демонстрацией выхода России из изоляции и возвращения на мировую арену». Кроме того, президент Трамп, до сих пор не имеющий четкой политической линии в отношении Москвы, отметил, что странам необходимо улучшить отношения и вести переговоры по Сирии и Украине.

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг. Сергей Станкевич считает, что в некотором смысле мы, конечно, совершили определенный прорыв.

«Конечно, о какой-либо международной или глобальной изоляции России речь вести бессмысленно, потому что контакты РФ с окружающим миром интенсивны, продуктивны, они никогда не прерывались. В Белый дом, действительно, нога наших высших руководителей не ступала давненько, а точнее, с 2013 года — после того, как разразился конфликт на Украине, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — Лавров прервал это похолодание в отношения с Белым домом, что стало очень позитивным шагом. Более того, он появился там с послом Сергеем Кисляком, из которого сделали «медийного киллера»: любого собеседника Кисляка немедленно начинают прессовать, начинать расследование и увольнять. Для Кисляка это тоже был прорыв блокады».

Несмотря на то что в целом визит оказался позитивным, по мнению Сергея Станкевича, сложившиеся предрассудки все-таки сохраняются. Речь идет о фото, где Трамп слегка приобнимает главу российского МИД Сергея Лаврова. В статье Politico подчеркивается, что «дружеское похлопывание президента Трампа по спине Сергея Лаврова» показало желание США выстроить с Россией более «теплые отношения».

«Это фото в Штатах сейчас распространяется как компромат на Трампа: мол, видите, он его обнимает — Штирлиц прокололся. Там считают, что «не зря связи Трампа и России расследуют — у них близкие отношения». Вся эта сага якобы о существующих особых связях между Трампом и российским руководством — чистой воды медийный карнавал, но он достаточно агрессивный. Можно и нужно над этим шутить, но атмосфера российско-американских отношений была серьезно испорчена», — говорит Станкевич.

Американская журналистка Сьюзан Глассер, написавшая статью, решила пройтись по персоне российского министра. Она привела достаточно резкие, а порой оскорбительные цитаты американских чиновников в адрес Сергея Лаврова. В основном ее источниками были представители администраций экс-президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. В общем и целом, глава российского МИД, как и президент России Владимир Путин ранее, был демонизирован.

Критика в адрес Лаврова — это профессиональная ревность, считает Сергей Станкевич.

«Разумеется, когда кто-то начинает переходить на прямые оскорбления это хамы, а не дипломаты, это люди непрофессиональные. Лавров, несомненно, один из сильнейших дипломатов мира. Его профессиональный уровень и личная порядочность не вызывают никаких сомнений. Все нападки — это проявление общей ненормальности и агрессивной взвинченности, которую демонстрирует дипломатический корпус США. Отчасти это связано с тем, что в нынешнем внешнеполитическом пространстве действует старая команда Обамы, — считает собеседник ФАН. — До сих пор в администрации США не было никаких существенных перемен, а нужно сменить, без малого, несколько тысяч человек, а Трампу подобные изменения даются медленно. Не случайно, что проигравшая команда так мелко злобствует. Это агрессивно-параноидальная линия, которая утвердилась со времени президентской избирательной кампании. Сначала началась травля Трампа, затем она стала расползаться и охватывать некоторых европейских лидеров, вроде Марин Ле Пен. В ходе оживления российско-американских контактов под удар попадают и политические руководители России. Эти крики — злобный карнавал и заполнение пустоты, поскольку у США нет четкой и реальной внешней политики, а лишь ситуативные импровизации».

«Никаких ответов с нашей стороны нет и не будет. Прекрасный пример того — высылка российских дипломатов перед Новым годом. Напомню, что мы не стали отвечать зеркально. Те, кто злобствует, они уйдут, а две великие державы — Россия и США — останутся», — отмечает Станкевич, практически повторяя известную поговорку про собак и караван.