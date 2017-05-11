Подлодка ВМС Италии протаранила гражданское судно

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Рим, 11 мая. Подводная лодка ВМС Италии столкнулась с торговым судном у побережья Апеннинского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Италии.

По данным агентства, минувшей ночью подводная лодка Scire следовала к месту проведения учений, которые проходят в Ионическом море в районе Апеннинского полуострова, однако в открытых водах залива Сквиллаче подлодка столкнулась с торговым судном.

В результате столкновения команда подлодки и экипаж торгового корабля не пострадали. После столкновения гражданское судно ушло своим ходом, а подводная лодка отправилась на базу.