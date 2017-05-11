Ученые предупредили астронавтов о роковых последствиях полетов в космос

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Вашингтон, 11 мая. Жизнь в космосе резко ухудшает работу сердца и кровеносных сосудов астронавтов, заявили американские ученые, которые провели исследование в лаборатории Канзаса.

По словам ученых, после длительного прибывания на МКС выносливость астронавта падает более чем на 50%. По словам экспертов, нахождение в космосе негативно сказывается на работе клеток крови, кровеносных сосудов и сердца.

«Фактически, человек теряет способность делать что-либо, что могло бы требовать от него хотя бы минимальных физических нагрузок, — отметили специалисты. — Наши коллеги предполагают, что данное снижение выносливости следует связывать с изменениями в работе сердечно-сосудистой системы, однако наши данные говорят о том, что наличие проблем, в основном в капиллярах».

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