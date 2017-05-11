Как неонацисты не смогли захватить здание МВД в Киеве и договорились избить за это геев

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Киев, 11 мая. Глава «Добровольческого батальона ОУН» (запрещено в РФ) Николай Кохановский привел к зданию МВД на улице Богомольца 10, несколько десятков своих сторонников, чтобы взять МВД штурмом в ответ на штурм своего офиса 9 мая, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Поводом для акции стал штурм офиса ОУН полицией на улице Мазепы 9 мая. Оуновцы, которые пострадали 9-го мая при штурме офиса, жаловались журналистам, как жестоко с ними обошлись полицейские. По словам националистов, они всего лишь хотели, чтобы «вата не носила «колорадские стрички» и забыла про этот праздник». С этой целью неонацисты тогда кидались из окон офиса фаерами и взрывпакетами, кричали оскорбления, а поводом к штурму стала демонстрация тубуса гранатомета.

Ответить за штурм своего офиса неонацисты и призывали к ответу министра МВД Арсена Авакова.

Сначала митингующие просто бродили вокруг здания с криками «Авакова собаку – повяжем на гиляку!» или проще: «Авакова – в отставку!». Затем они стали петь песни, требовать к себе министра лично и собирать толпу на прорыв в здание, если Аваков не явится.

Вместо Авакова к зданию МВД явилась рота полицейских в специальной экипировке, которые жестко растолкали протестующих и встали цепью перед главным входом. В ответ демонстранты кричали полицейским оскорбления, называя их «скотами», «сатрапами», «ублюдками», а также крыли их матом на чистом русском языке.

Затем к толпе присоединились неонацисты из запрещенного в России «Правого сектора»*. Они предложили полиции неожиданный обмен – полицейские отказываются от охраны гейпарада, который ожидается в Киеве 18 июня, а неонацисты не будут сейчас штурмовать офис МВД.

«Мы сами разберемся со всеми уродами в нашей стране, пусть только полиция нам не мешает!», - заявили националисты ОУН и «Правого сектора». На этом акция завершилась, из чего можно сделать вывод, что обмен состоялся.

* Организация запрещена на территории РФ.