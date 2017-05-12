Тридцать свадеб в один день отпраздновали жители сирийского Алеппо

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Алеппо, 12 мая. В крупнейшем городе Сирии впервые за шесть лет провели сразу тридцать свадебных церемоний.

В освобожденном от боевиков городе большое событие — огромный кортеж, растянувшийся на десятки километров, проехал по всему Алеппо. Свадьба в Сирии дело достаточно дорогое, поэтому поддержку молодым оказало правительство САР. На бракосочетании приняты серьезные меры безопасности, а столы накрыты в самом лучшем отеле города.

Все женихи — военные, практически все только что прибыли с фронта. Сразу после торжества они снова отправятся на передовую, кто в Дамаск, кто в Хомс или Хаму — защищать свою страну от террористов.