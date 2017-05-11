Песков рассказал о сроках проведения встречи Аббаса и Нетаньяху в Москве

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Москва, 11 мая. Пока рано говорить о сроках проведения в Москве встречи лидера Палестины Махмуда Аббаса и председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом журналистам заявил в четверг официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких наметок», — отметил пресс-секретарь, комментируя итоги переговоров главы РФ Владимира Путина с Аббасом.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин указал на то, что Москва продолжит оказывать поддержку мирному диалогу между Палестиной и Израилем.