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США и Иордания продолжают накапливать силы около провинции Даръа

США и Иордания продолжают накапливать силы около провинции Даръа

18:22  11 Мая 2017
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США и Иордания продолжают накапливать силы около провинции Даръа

Даръа, 11 мая. Разведка сирийской армии сообщает о перемещении крупных военных отрядов около границы САР и Иордании.

Сирийские разведывательные беспилотники обнаружили крупное механизированное формирование около иорданского города Мафрака. В колонне насчитывается несколько сотен единиц боевой техники, включая танки М60 американского производства. Также сообщается о присутствии на базе американских военнослужащих.

Ранее агентство Al-Masdar написало о проникновении на территорию сирийской провинции Даръа группы военных инструкторов США, целью «визита» была названа подготовка отрядов вооруженной оппозиции для борьбы с террористами. В Дамаске заявляют, что США и Иордания готовят вторжение в Сирийскую арабскую республику для свержения законной власти.

США и Иордания продолжают накапливать силы около провинции Даръа

Алексей Громов
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