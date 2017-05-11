Ученые объяснили, как перец чили помогает похудеть

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Москва, 11 мая. Регулярное употребление в пищу перца чили помогает снизить вес и улучшить пищеварение. К такому выводу пришла международная группа ученых, в которую вошли и специалисты из России. Результаты исследований были опубликованы в журнале International Journal Of Food Sciences And Nutrition.

Положительно влияет на пищеварение содержащееся в перце чили вещество под названием капсаицин (оно-то и придает перцу жгучесть). Это вещество увеличивает метаболизм жиров, увеличивает расход энергии, а также регулирует уровень инсулина в крови, а потому активно способствует похудению.

Эти выводы ученые сделали на основе анализа множества работ о влиянии перца чили на организм человека, а также наблюдений за людьми, которые употребляли перец чили как единовременно, так и регулярно в течение 12 недель.

Примечательно, что капсаицин также препятствует накоплению в организме человека вещества TRPV1, которое отвечает за передачу в мозг болевых импульсов. Таким образом, перец чили также может использоваться как средство для блокирования болевых ощущений.