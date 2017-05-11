Быдло, убивающее свой народ за деньги олигархов: Савченко пригвоздила «героев» ВСУ

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Киев, 11 мая. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала военнослужащих ВСУ быдлом, которое отправилось в Донбасс убивать своих соотечественников за деньги олигархов. Такое сообщение появилось на странице украинского политика в социальной сети «ВКонтакте».

Савченко высмеяла участников АТО, которые после 9 мая назвали себя героями и практически приравняли себя к ветеранам Великой Отечественной войны.

«Нет, вы для адекватных людей быдло и отребье, который поехало в Донбасс убивать свой же народ за деньги или чтобы не сесть в тюрьму, для вас чужая жизнь ничего не стоит, вы спасали свои шкуры, вы отдавали свои жизни за олигархов, — говорится в сообщении на странице Савченко. — ВСУ нарушили присягу, которую вы давали народу защищать его. Запомните одно, вы никогда не будете героями, вам народ никогда не простит».

Украинский депутат призналась, что ее руки тоже в крови, и ей придется «с этим жить». При этом Савченко добавила, что агрессор на Украине — не Россия, как это утверждают киевские власти, а сами ВСУ.

«Вы хотели правду так и получите ее, — заключила политик. — Мы угробили свою страну собственными руками, и поздно уже что-то сделать».

После этого сообщения ряд украинских СМИ сообщили, что это не настоящая страница Савченко. Сестра депутата подтвердила эту информацию.

Ранее Савченко заявила, что уехала в Индию от «от тошнотворного «Евровидения».