Сирия: армия Асада атаковала нарушивших перемирие боевиков в Восточном Дамаске

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Дамаск, 11 мая. Сирийская армия возобновила военные операции вблизи столицы после того, как террористы атаковали их позиции в Восточном Дамаске.

Армия Дамаска возобновила военные действия вблизи мечети Таква в Эль-Кабуне после нападения боевиков в ответ на нарушение режима о прекращении огня со стороны террористов. По данным агентства Farsnews, ссылающегося на местные источники, успех сирийских военных заставил террористов просить о срочной эвакуации из Эль-Кабун.

Спикер агентства отметил, что группировка в районе практически разгромлена, поэтому они согласились капитулировать и эвакуироваться из окрестностей Эль-Кабун. По некоторым данным, сирийская армия начала переговоры с боевиками об эвакуации последних вместе с членами их семей в Идлиб.