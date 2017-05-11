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ДНР открывает посольство в Южной Осетии

ДНР открывает посольство в Южной Осетии

18:14  11 Мая 2017
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ДНР открывает посольство в Южной Осетии

Донецк, 11 мая. Министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова и глава МИД Южной Осетии Мурат Джиоев подписали протокол об установлении дипломатических отношений между государствами. Об этом сообщает пресс-служба МИД ДНР.

«Протокол об установлении дипломатических отношений завершает процесс взаимного признания и регламентирует  обмен дипломатическими представительствами на уровне посольств, что позволит повысить уровень взаимодействовать между министерствами», — заявила Никонорова.

Ранее стало известно, что ДНР и Южная Осетия подписали первый межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве.

#никонорова
Алексей Громов
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