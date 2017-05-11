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Политика
Путин назвал ключевое условие стабильности на Ближнем Востоке

Путин назвал ключевое условие стабильности на Ближнем Востоке

18:14  11 Мая 2017
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Путин назвал ключевое условие стабильности на Ближнем Востоке

Бочаров Ручей, 11 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что условием безопасности и стабильности на Ближнем Востоке является мирное сосуществование Палестины и Израиля.

Так, по итогам переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом глава российского государства подчеркнул, что «мирное сосуществование двух государств, Палестины и Израиля, является непременным условием обеспечения уровня безопасности и стабильности в этом регионе».

Ранее Путин назвал свой разговор с Аббасом содержательным и конструктивным.

Накануне президент России и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирийской республике и ближневосточное урегулирование.

#путин #палестина
Тимур Румянцев
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