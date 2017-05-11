Разведка США узнала о скорых испытаниях межконтинентальной ракеты КНДР

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Вашингтон, 11 мая. Корейская Народно-Демократическая Республика может провести первые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты уже в 2017 году. Об этом говорится в свежем докладе, который подготовил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэн Коутс.

Как передает издание «Известия», Вашингтон сомневается в том, что Пхеньян пойдет на переговоры.

Напомним, ранее посол Российской Федерации в Южной Корее Александр Тимонин указал на то, что Москва готова сотрудничать с Сеулом для того, чтобы урегулировать конфликт на Корейском полуострове.