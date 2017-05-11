Сирия: отряды ИГ ведут бои с ССА на юге страны

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Даръа, 11 мая. На востоке провинции столкнулись исламисты и «умеренные» оппозиционеры.

По данным военных источников отряды «Сирийской свободной армии» ведут столкновения с формированиями террористической группировки «Исламское государство»* (запрещены в России). Отмечается, что бои идут за небольшим преимуществом игиловцев.

Противостояние экстремистов и оппозиционеров началось несколько дней назад, когда ССА попыталась отбить у исламистов один их подконтрольных ИГ* населенных пунктов. Оппозиционеры потерпели поражение, однако не оставили надежды выбить игиловцев из провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.