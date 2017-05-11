Главные новости 11 мая

В закладки

Скопировать

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 11 мая.

Международная группа ученых пришла к выводу, что форма и размер носа мужчины связаны с его сексуальным потенциалом. Ученые: Форма носа расскажет все о способностях мужчины в постели.

Участник второго полуфинала конкурса «Евровидения-2017», который сейчас проходит в Киеве, Кристиан Костов выступал в Крыму летом 2014 года. На это обратил внимание видеоблогер Анатолий Шарий. Болгарский участник «Евровидения» рискует повторить судьбу Самойловой.

Правительство Российской Федерации скорректировало систему ценообразования в области коммунальных услуг. Об этом говорится на сайте кабмина. Правительство России изменило систему ценообразования в сфере коммунальных услуг.

Состояние, в котором пребывают американские СМИ на момент визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон, является «интеллектуальной агонией». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Захарова поставила диагноз: американские СМИ докатились до «интеллектуальной агонии».

Вице-президент США Майкл Пенс встретился с главой министерства иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме. В рамках встречи Пенс сформулировал свое видение решения конфликта в Донбассе. Он посоветовал Климкину и украинской стороне придерживаться курса на исполнение минских соглашений. Бутафорский мир: зачем Климкина вызвали в Белый дом.

Астронавт Базз Олдрин призвал NASA покинуть Международную космическую станцию. Астронавт Базз Олдрин призвал NASA покинуть МКС.

Южнокорейская компания Hyundai вскоре презентует обновленный внедорожник ix25, известный на российском рынке как Creta. Фотографии новинки появились в Сети. Фото обновленного кроссовера Hyundai Creta попали в Сеть.

Японская компания Toyota изменила свое отношение к рынку РФ и готова официально представить россиянам свой легендарный внедорожник Fortuner. Toyota привезет в Россию новый рамный внедорожник Fortuner.

В Курске задержан нотариус, подозреваемый в изнасиловании девушки. Полиция арестовала нотариуса за зверское изнасилование секретарши в Курске.

В ответ на заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который высказал территориальные претензии Киева на Кубань, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал не дразнить казачество. Учить историю и не дразнить казаков: глава Кубани ответил украинскому министру.