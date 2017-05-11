Российский зритель увидит «Нелюбовь» Звягинцева 1 июня

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Москва, 11 мая. Новый фильм режиссера Андрея Звягинцева под названием «Нелюбовь» выйдет в российский прокат 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia.

Мировая премьера фильма состоится 18 мая в Канне — лента вошла в конкурсную программу 70-го Международного кинофестиваля.

Создатели фильма считают правильным и важным, чтобы российские зрители увидели его первыми, сразу же по окончании фестиваля, отметил продюсер Александр Роднянский.

«Нелюбовь» — это пятый фильм Андрея Звягинцева. Картина повествует о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Супруги Женя и Борис фактически начали жить каждый своей жизнью и за перипетиями развода забыли о своем сыне — 12-летнем Алеше. Внезапно ребенок пропадает.