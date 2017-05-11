Трамп издаст указ о расследовании нарушений на выборах президента США

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Вашингтон, 11 мая. Президент США Дональд Трамп подпишет 11 мая указ о создании президентской комиссии, которая займется расследованием возможных нарушений на выборах главы государства, сообщили источники в Белом доме.

Комиссия займется расследованием фальсификации на выборах президента США. В частности, будут изучены сообщения о возможном подавлении голосов — неких законах и правилах, которые могли снизить явку среди определенных групп населения. Также будут изучены данные о якобы голосовании «мертвых душ» и нелегальных мигрантов, передает Fox News.

Ранее Трамп опубликовал пост в Twitter, который посвятил реакции демократов на увольнение директора ФБР Джеймса Коми.