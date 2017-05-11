Евровидение-2017 второй полуфинал: когда состоится, где смотреть, скандал с Костовым

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В Киеве продолжается один из популярнейших международных музыкальных конкурсов — «Евровидение». Увы, в этом году она уже стал чуть ли не самым скандальным за всю историю. На этот раз в центре скандала беспрецедентный отказ Украины впустить в страну российскую участницу Юлию Самойлову за то, что та выступала в Крыму в 2015 году. Впрочем, «крымская тема» коснулась еще одного российского исполнителя — 17-летнего Кристиана Костова, представляющего на «Евровидении-2017» Болгарию.

Первый полуфинал «Евровидения-2017»: кто прошел в финал

Напомним, 9 мая в Международном выставочном центре (МВЦ) Киева состоялся первый полуфинал «Евровидения-2017». По его итогам в финал прошли десять исполнителей, представляющих Австралию, Азербайджан, Армению, Бельгию, Грецию, Кипр, Молдавию, Польшу, Португалию и Швецию.

Второй полуфинал «Евровидения-2017»: участники

11 мая пройдет второй полуфинал, в котором выступят 18 исполнителей. Представляем участников по порядку их выступления.

Тияна Богичевич, Сербия. Натан Трент, Австрия. Яна Бурческа, Македония. Клаудия Фаниелло, Мальта. Илинка и Алекс Флоря, Румыния. O'G3NE, Нидерланды. Йоци Папаи, Венгрия. Аня Ниссен, Дания. Брендан Мюррей, Ирландия. Валентина Монетта и Джимии Уилсон, Сан-Марино. Жак Хоудек, Хорватия. JOWST и Александер Вальманн, Норвегия. Timebelle, Швейцария. NAVIBAND, Беларусь. Кристиан Костов, Болгария. Fusedmarc, Литва. Койт Тооме и Лаура, Эстония. IMRI, Израиль.

Начало прямой трансляции — в 22.00 по московскому времени.

Финал «Евровидения-2017»: когда состоится, кто выступит

Финал конкурса пройдет 13 мая, в него, помимо тех, кто пробьется в финальную часть конкурса через полуфиналы, напрямую проходят представители стран, стоящих у истоков «Евровидения», — Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также исполнители от страны-хозяйки Украины.

Начало трансляции финала также в 22.00 по московскому времени

Как россиянам посмотреть «Евровидение-2017»

Поскольку в этом году в связи с дискриминацией российской исполнительницы Первый канал отказался от трансляции конкурса, песенный праздник пройдет без нас. Впрочем, те, кто дружит с Интернетом, смогут посмотреть трансляцию второго полуфинала и финала на официальном сайте «Евровидения-2017». Также можно воспользоваться спутниковой тарелкой и, например, посмотреть белорусскую версию «Евровидения», ведущим которой выступает известный шоумен Евгений Перлин. Однако всем, кто находится на российской территории, проголосовать за понравившегося исполнителя не удастся.

«Евровидение-2017»: кто победит

Букмекеры считают одним из главных претендентов на победу в «Евровидении-2017» 17-летнего москвича Кристиана Костова, конкуренцию которому могут составить итальянец Франческо Габбиани и португалец Сальвадор Собрал. Шансы Костова на победу могут резко повыситься в результате протестного голосования тех телезрителей, которые возмущены отказом разрешить въезд российской исполнительнице Юлии Самойловой.

Во всяком случае, по зрительским симпатиям Костов пока лидирует.

Кристиан Костов и Крым

17-летний Кристиан Костов живет в Москве, он имеет российское и болгарское гражданство и очень любит Россию, которая, по его словам, дала ему все. Кристиан родился в Москве 15 марта 2000 года, его отец — болгарин. С раннего детства Кристиан занимается музыкой, и весьма успешно. Он финалист первого сезона российского проекта «Голос. Дети» и четвертого сезона болгарского конкурса «X Factor».

При этом, как выяснилось, в отношении Костова на Украине, похоже, сработала политика двойных стандартов: Кристиан, так же как и Самойлова, выступал в Крыму вскоре после того, как полуостров воссоединился с Россией, однако под санкции не попал. 1 июня 2014 года Кристиан, которому тогда было 14 лет, участвовал в концерте в честь Дня защиты детей в «Артеке». Впрочем, поскольку Костов представляет не Россию, к которой в Киеве отношение «особое», а Болгарию, тут украинская Фемида оказалась более снисходительной.

Так, уже прозвучали объяснения, что, поскольку на момент своего выступления в Артеке Костов был несовершеннолетним, то он не несет ответственности за нарушение украинского законодательства, касающегося Крыма. Кроме того, как пояснили в СБУ, исполнитель приезжал в «Артек» еще до вступления в силу скандального украинского закона, предусматривающего ответственность за посещение Крыма без согласования с Киевом.