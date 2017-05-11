Сирия: боевики «Ан-Нусры» обстреляли САА в районе Восточная Гута

В закладки

Скопировать

Дамаск, 11 мая. Террористы обстреляли позиции правительственных войск самодельными ракетами.

Военные источники сообщают, что правительство заключило соглашение об эвакуации с большинством исламистов в пригородах Аль-Кабун и Барзе. Однако боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) нарушили перемирие и открыли огонь по ВС САР.

Под обстрел попали отряды 42-й бригады 4-й механизированной дивизии. Нападение позволило сирийским военным перейти в наступление, после чего войска освободили от террористов 27 зданий около мечети Аль-Таква в Аль-Кабуне. Сообщается, что в соответствии с договоренностью уже более тысячи боевиков покинули пригороды Дамаска и отправились в Идлиб.