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Общество
Прооперированный в Испании Навальный вернулся в Россию

Прооперированный в Испании Навальный вернулся в Россию

17:50  11 Мая 2017
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Прооперированный в Испании Навальный вернулся в Россию

Москва, 11 мая. Скандальный блогер Алексей Навальный вернулся в Москву после операции на глазу, которая была проведена в Барселоне. 

О возвращении блогер написал в своем Twitter. 

«Всем привет из Москвы. Я прилетел», — говорится в сообщении в микроблоге. 

27 апреля неизвестный напал на Алексея Навального, плеснув ему в лицо зеленкой, из-за чего блогер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. Полиция начала проверку по данному факту. Навальный отправился на лечение в Барселону.

9 мая его прооперировали. Блогер сообщил, что уже может ходить без повязки на глазу, хотя на восстановление зрения уйдет несколько месяцев. 

#москва #навальный
Владимир Багров
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