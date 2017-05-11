Прооперированный в Испании Навальный вернулся в Россию

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Москва, 11 мая. Скандальный блогер Алексей Навальный вернулся в Москву после операции на глазу, которая была проведена в Барселоне.

О возвращении блогер написал в своем Twitter.

«Всем привет из Москвы. Я прилетел», — говорится в сообщении в микроблоге.

27 апреля неизвестный напал на Алексея Навального, плеснув ему в лицо зеленкой, из-за чего блогер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. Полиция начала проверку по данному факту. Навальный отправился на лечение в Барселону.

9 мая его прооперировали. Блогер сообщил, что уже может ходить без повязки на глазу, хотя на восстановление зрения уйдет несколько месяцев.