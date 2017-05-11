Неразумное решение: Лужков отреагировал на внесение его Грузией в черный список

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Москва, 11 мая. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков отреагировал на решение властей Грузии внести его в черный список. По его словам, это является непонятным и неразумным решением.

Как отметил Лужков, он не совершал никаких действий, направленных против интересов Грузии.

«В данном случае я побывал в Грузии как турист, в туристической группе, наша поездка была оформлена через грузинское туристическое агентство», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Грузии распорядились внести бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в черный список, после того как тот побывал в грузинском монастыре и патриархии на майских праздниках. Это решение также связано и с тем, что Лужков посещал Абхазию и Южную Осетию, которые признаны Грузией оккупированными территориями.