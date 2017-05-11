Москва ищет общий для США и Ирана подход по Сирии

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Сочи, 11 мая. Москва уже работает как посредник в урегулировании отношений между США и Ираном, однако соединить подходы двух стран по Сирии достаточно сложно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

США считают, что Иран ведет неконструктивную политику на Ближнем Востоке, поэтому соединить подходы Вашингтона и Тегерана по Сирии достаточно сложно. Такое мнение выразил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

«Американцы в целом приветствовали переговоры в Астане, говорили, что «Астана — это хорошо, а Иран — это плохо», что-то типа того, что «мы отмечаем роль России и Турции в астанинском процессе, и сам процесс хороший, результаты хорошие, но Иран ведет неконструктивную политику в регионе, и мы не можем его хвалить ни при каких условиях», — прокомментировал высокопоставленный дипломат вопрос о решении сирийского кризиса. Тем не менее, Москва будет продолжать работу и прикладывать соответствующие усилия на дипломатическом уровне.