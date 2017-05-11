Алеппо: инженеры обнаружили подземные ходы боевиков ИГИЛ в канализации

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Алеппо, 11 мая. В ходе работ по восстановлению инфраструктуры Алеппо сирийские инженеры обнаружили подземные ходы боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).

В настоящее время в Алеппо полным ходом идет восстановление инженерных сетей для восстановления нормальных условий жизни мирного населения. Кроме того, в восточной части Алеппо, которая находилась под контролем боевиков, восстановлены 40 школ, а также их электроснабжение.

До начала войны в провинции Алеппо было порядка четырех тысяч школ. В ходе активных боевых действий практически все школы были повреждены. Боевики оборудовали в школах огневые позиции, штабы, а также склады с оружием и боеприпасами. Восстановление школ в Алеппо является ключевой задачей для властей Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.