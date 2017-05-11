Курды освободили от ИГИЛ три деревни к северу от Ракки

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Ракка, 11 мая. Боевики «Исламского государства»* постепенно отступают под давлением курдов в провинции Ракка.

По данным военных источников силам курдского ополчения при поддержке авиации удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) три населенных пункта к северу от Ракки. Наступление началось в среду, деревни были зачищены от джихадистов уже сегодня утром, сообщает агентство Al-Masdar.

Ранее сообщалось, что курдам удалось освободить населенный пункт Табка. Порядка 70 боевиков сдались в плен. Террористы пообещали ополченцам уничтожить свои бомбы и сдать тяжелое вооружение, а также эвакуировать из города последние отряды исламистов.

* Организация запрещена на территории РФ.