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Политика
Путин: РФ продолжит поддерживать диалог между Израилем и Палестиной

Путин: РФ продолжит поддерживать диалог между Израилем и Палестиной

17:56  11 Мая 2017
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Путин рассказал о разговоре с Аббасом

Москва, 11 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал свой разговор с лидером Палестины Махмудом Аббасом содержательным и конструктивным.

Политики обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке.

«Россия… продолжит оказывать всестороннюю поддержку возобновлению прямого диалога между палестинцами и израильтянами», — подчеркнул Путин

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

#путин
Алексей Громов
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