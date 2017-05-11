Путин: РФ продолжит поддерживать диалог между Израилем и Палестиной
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Москва, 11 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал свой разговор с лидером Палестины Махмудом Аббасом содержательным и конструктивным.
Политики обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке.
«Россия… продолжит оказывать всестороннюю поддержку возобновлению прямого диалога между палестинцами и израильтянами», — подчеркнул Путин
Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
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