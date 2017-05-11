Сирия сообщает о боях между курдами и отрядами оппозиции на севере страны

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Дамаск, 11 мая. На севере Сирии продолжаются столкновения между курдами и сирийской вооруженной оппозицией, несмотря на создание четырех зон деэскалации, говорится в бюллетене курдского ополчения YPG.

Накануне около населенного пункта Дер Балют в Сирии боевики вооруженной оппозиции пытались установить мины, в результате боестолкновения с курдским ополчением, были убиты два оппозиционера. В бюллетене курдского ополчения YPG отмечается, что 6, 8 и 9 мая боевики обстреляли курдские деревни на севере страны.

По данным курдов, вооруженная сирийская оппозиция координируют свои действия с турецкой армией и получает от нее разведданные о местонахождении курдских позиций. 5 мая был сбит турецкий беспилотник, который вел разведку около населенного пункта Дирбасие.