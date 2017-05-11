Звезда фильма «Клык» Мари Тсони найдена мертвой
Афины, 11 мая. Греческая актриса Мари Тсони была найдена мертвой в собственной квартире. Перед смертью 30-летняя женщина звонила в полицию. Причины смерти актрисы не сообщаются.
Мари Тсони получила широкую известность после выхода фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Клык». Актриса сыграла одну из главных ролей в картине.
В 2009 году фильм стал лауреатом Каннского кинофестиваля в категории «Особый взгляд». В 2011 году картина была номинирована на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Мари Тсони была удостоена премии Сараевского кинофестиваля в категории «Лучшая актриса». Тосни также снялась в фильмах «Зло», «Зло-2», «Фруктовые деревья Афин».
До начала карьеры в кино девушка была солисткой панк-рок-группы Mary and the Boy.