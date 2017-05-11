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Общество
Звезда фильма «Клык» Мари Тсони найдена мертвой

Звезда фильма «Клык» Мари Тсони найдена мертвой

17:31  11 Мая 2017
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Звезда фильма «Клык» Мари Тсони найдена мертвой

Афины, 11 мая. Греческая актриса Мари Тсони была найдена мертвой в собственной квартире. Перед смертью 30-летняя женщина звонила в полицию. Причины смерти актрисы не сообщаются.

Мари Тсони получила широкую известность после выхода фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Клык». Актриса сыграла одну из главных ролей в картине.

В 2009 году фильм стал лауреатом Каннского кинофестиваля в категории «Особый взгляд». В 2011 году картина была номинирована на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Мари Тсони была удостоена премии Сараевского кинофестиваля в категории «Лучшая актриса». Тосни также снялась в фильмах «Зло», «Зло-2», «Фруктовые деревья Афин».

До начала карьеры в кино девушка была солисткой панк-рок-группы Mary and the Boy.

#мари тсони #клык
Дима Оленин
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