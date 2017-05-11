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Ученые нашли способ остановить седину и облысение

Ученые нашли способ остановить седину и облысение

19:29  11 Мая 2017
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Ученые нашли способ остановить седину и облысение

Вашингтон, 11 мая. В организме человека обнаружены клетки, которые влияют на потерю волос и лишение их цвета, заявили специалисты Юго-западного медицинского центра США.

Медики выяснили, почему у людей седеют волосы. Кроме того, они установили причину облысения некоторых людей.

По словам экспертов, белок KROX20 связан с развитием нервной системы, в частности клеток кожи. Эти клетки влияют на производство белка SCF – фактора стволовых клеток. Американские специалисты подчеркнули, что SCF необходим для пигментации волос.

Ученые нашли способ остановить седину и облысение

Это открытие удалось сделать при изучении некоторых видов онкологии. Ученые убеждены, что на основе полученных данных позже смогут создать уникальное средство от седины и облысения.

Ранее ученые выяснили, что соль может принести определенную пользу организму человека.

Катерина Тимошенская
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