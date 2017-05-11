Ученые нашли способ остановить седину и облысение

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Вашингтон, 11 мая. В организме человека обнаружены клетки, которые влияют на потерю волос и лишение их цвета, заявили специалисты Юго-западного медицинского центра США.

Медики выяснили, почему у людей седеют волосы. Кроме того, они установили причину облысения некоторых людей.

По словам экспертов, белок KROX20 связан с развитием нервной системы, в частности клеток кожи. Эти клетки влияют на производство белка SCF – фактора стволовых клеток. Американские специалисты подчеркнули, что SCF необходим для пигментации волос.

Это открытие удалось сделать при изучении некоторых видов онкологии. Ученые убеждены, что на основе полученных данных позже смогут создать уникальное средство от седины и облысения.

Ранее ученые выяснили, что соль может принести определенную пользу организму человека.