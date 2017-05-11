Вход на станцию «Озерки» петербургского метро ограничат с 15 мая

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 11 мая. Вход на станцию метро «Озерки» в утренние часы будет ограничен с 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Как пояснили в пресс-службе, ограничение будет связано с работами по модернизации эскалаторов. Процесс займет более месяца, что внесет коррективы в режим работы вестибюля. С 15 мая до 26 июня вход на станцию по рабочим дням в промежуток времени с 07.45 до 09.30 будет ограничен. Пассажиров просят принимать это во внимание при планировании поездок.

Ранее стало известно, что с сегодняшнего дня закрыты на ремонт эскалаторы сразу трех станций московского метро — «Тургеневская», «Третьяковская» (Калужско-Рижская линия) и «Кузнецкий мост» (Таганско-Краснопресненская линия).