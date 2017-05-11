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Весь мир
Курды арестовали трех подозреваемых в связях с ИГ

Курды арестовали трех подозреваемых в связях с ИГ

17:31  11 Мая 2017
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Курды арестовали трех подозреваемых в связях с ИГ

Киркук, 11 мая. Полиция Иракского Курдистана сообщает об аресте трех человек, подозреваемых в терроризме.

Три человека были арестованы в иракской провинции Киркук, сообщается, что они прибыли из Хавиджи, которая находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Подозреваемых проверяют на принадлежность к членам «Халифата».

Курды арестовали трех подозреваемых в связях с ИГ

Иракские войска ведут боевую операцию по освобождению от террористов провинций Киркук и Анбар. Джихадисты контролируют в этих регионах значительные территории.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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