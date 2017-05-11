Три футболиста пропустят по шесть матчей за драку в финале Кубка России

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Москва, 11 мая. Игрока «Локомотива» Ари, а также футболистов «Урала» Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна дисквалифицировали на шесть матчей за драку в финале Кубка России. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Григорьянц подчеркнул, что дисквалификация игроков затронет только матчи Кубка России.

Матч на стадионе «Фишт» в Сочи запомнился не только уверенной победой московского клуба, но и массовой дракой с участием футболистов с обеих сторон. В итоге удаления получили игроки «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан, а также футболисты «Урала» Артем Фидлер и Эдгар Манучарян. Нападающий «железнодорожников» Ари впоследствии заявил, что начал «на эмоциях защищать товарищей».