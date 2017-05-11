Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Названа дата начала продаж обновленной Nokia 3310

Названа дата начала продаж обновленной Nokia 3310

18:33  11 Мая 2017
72

Названа дата начала продаж обновленной Nokia 3310

Москва, 11 мая. Компания HMD Global объявила дату начала продаж обновленной версии легендарной Nokia 3310. Как рассказали представители компании, 24 мая телефон можно будет приобрести в Великобритании, 26 мая — в Германии, 5 июня — в Бельгии и Нидерландах.

При этом в российской пресс-службе HMD Global сообщили, что Nokia 3310 поступит в магазины во втором квартале этого года.

Так, в отличие от своего предшественника телефон получил слот для Micro-SD, 2-мегапиксельную камеру, MP3-плеер и цветной дисплей. Одного заряда батареи пользователю хватит на 30 дней в режиме ожидания. Телефон будет доступен в четырех цветовых вариантах — сером, синем, желтом и красном.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитическая компания Strategy Analytics рассказала о самых популярных смартфонах на мировом рынке в начале 2017 года.

#nokia
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть