Названа дата начала продаж обновленной Nokia 3310

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Москва, 11 мая. Компания HMD Global объявила дату начала продаж обновленной версии легендарной Nokia 3310. Как рассказали представители компании, 24 мая телефон можно будет приобрести в Великобритании, 26 мая — в Германии, 5 июня — в Бельгии и Нидерландах.

При этом в российской пресс-службе HMD Global сообщили, что Nokia 3310 поступит в магазины во втором квартале этого года.

Так, в отличие от своего предшественника телефон получил слот для Micro-SD, 2-мегапиксельную камеру, MP3-плеер и цветной дисплей. Одного заряда батареи пользователю хватит на 30 дней в режиме ожидания. Телефон будет доступен в четырех цветовых вариантах — сером, синем, желтом и красном.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитическая компания Strategy Analytics рассказала о самых популярных смартфонах на мировом рынке в начале 2017 года.