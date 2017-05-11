Названа дата начала продаж обновленной Nokia 3310
Москва, 11 мая. Компания HMD Global объявила дату начала продаж обновленной версии легендарной Nokia 3310. Как рассказали представители компании, 24 мая телефон можно будет приобрести в Великобритании, 26 мая — в Германии, 5 июня — в Бельгии и Нидерландах.
При этом в российской пресс-службе HMD Global сообщили, что Nokia 3310 поступит в магазины во втором квартале этого года.
Так, в отличие от своего предшественника телефон получил слот для Micro-SD, 2-мегапиксельную камеру, MP3-плеер и цветной дисплей. Одного заряда батареи пользователю хватит на 30 дней в режиме ожидания. Телефон будет доступен в четырех цветовых вариантах — сером, синем, желтом и красном.
Напомним, ранее сообщалось, что аналитическая компания Strategy Analytics рассказала о самых популярных смартфонах на мировом рынке в начале 2017 года.