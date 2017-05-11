Взрыв прогремел возле кафе в Махачкале, есть раненые

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Махачкала, 11 мая. Неизвестный преступник бросил гранату около кафе «Золотая турка» в Махачкале, в результате взрыва снаряда есть раненые.

Информацию о ЧП на улице Гамидова подтвердили в МВД республики. В министерстве уточнили, что сейчас в городе объявлен план «Сирена», на поиски злоумышленника ориентированы все наряды полиции.

« По предварительным данным, причиной происшествия стал бытовой конфликт хозяйствующих субъектов», —уточнил источник агентства РИА Новости.