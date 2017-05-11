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Украина
МИД Украины связал решение Совета ЕС о безвизовом режиме с «Евровидением»

МИД Украины связал решение Совета ЕС о безвизовом режиме с «Евровидением»

17:29  11 Мая 2017
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МИД Украины связал решение Совета ЕС о безвизовом режиме с «Евровидением»

Киев, 11 мая. Министерство иностранных дел Украины считает символичным тот факт, что Совет Евросоюза принял решение о предоставлении украинцам безвизового режима во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве.

«Историческое решение было принято во время проведения в Украине песенного конкурса «Евровидение», когда тысячи граждан ЕС смогли со своей стороны почувствовать гостеприимство украинского народа», — отметили украинские дипломаты.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко проинформировал о том, что соглашение о предоставлении украинцам права на безвизовый въезд в Европейский союз будет подписано 17 мая 2017 года.

Алексей Громов
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