ИГ виновно в геноциде христиан на Ближнем Востоке — Пенс

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Вашингтон, 11 мая. Боевики ИГ* виновны в геноциде христиан на Ближнем Востоке, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на Всемирном саммите, посвященном защите христиан от преследований.

Представитель Белого дома Майк Пенс заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в России) виновна в гонениях на христиан. «Я считаю, что ИГ виновно в геноциде христиан. Настало время называть вещи своими именами», — сказал он на полях Саммита в защиту гонимых христиан, который состоялся в Вашингтоне.

Известно, что в мероприятии принимают участие свыше шести сотен представителей духовенства со всего мира. От РПЦ на саммит приехал глава отдела внешних церковных связей Иларион Алфеев.

* Организация запрещена на территории РФ.