Третью годовщину ДНР отмечают многотысячным шествием в центре Донецка

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Донецк, 11 мая. В центре Донецка проходят праздничные мероприятия в честь третьей годовщины со дня образования Донецкой народной республики. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Более 50 тысяч жителей республики принимают участие в праздничном шествии по центральным улицам Донецка. Шествие возглавляют более ста байкеров мотоклуба «Ночные волки», а также духовой оркестр Донецкой филармонии. За ними следует колонна во главе с мэром Донецка Алексеем Кулемзиным и делегатами из разных городов и районов ДНР. Участники шествия несут цветы и флаги Донецкой народной республики.

Перед началом шествия глава ДНР Александр Захарченко поздравил жителей и гостей республики с праздником. В торжественных мероприятиях по случаю Дня республики принимают участие официальные делегации из Российской Федерации, Абхазии, Южной Осетии и ЛНР. По данным пресс-службы главы ДНР, на праздник в Донецк прибыли более 600 иностранных гостей.