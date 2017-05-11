В Киеве националисты требуют отставки главы МВД Авакова: кому это нужно?

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Националисты из «Добровольческого движения ОУН» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в настоящий момент пикетируют здание министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием отправить в отставку главу ведомства Арсена Авакова. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о ситуации в украинской столице и возможности отставки Авакова.

В митинге принимают участие несколько десятков человек с флагами ОУН, националистической партии «Свобода» и экстремистского движения «Правый сектор»* (запрещено в РФ). Акция в целом проходит без каких-либо серьезных инцидентов, радикалы не предпринимают никаких активных действий, скандируя лишь: «Авакова в отставку». Рядом со зданием МВД на улице выставлена усиленная охрана из подразделений Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в комментарии ФАН отметил, что процессы идут в ожидаемом направлении. Собственно, то, что майданом дело не закончится, было ясно с самого начала.

«Пока это все «мирные акции», но по мере того, как националисты из ОУН и ПС буду чувствовать больше безнаказанности, они будут развивать свою активность. Понятно, что этим «героям майдана и АТО» не нравится, что их пытаются ограничить хоть какими-то законами, они ж герои. Вот, собственно, и митингуют. В данном случае мы видим еще один элемент развала Украины как целостной политической и социальной системы. И не стоит обольщаться тем, что это, мол, реальная демократия и свобода собраний. Свободу собраний на Украине 9 мая упростили, когда стали провоцировать «Бессмертный полк», а то и просто не пускать колонны людей. А тут просто властям непонятно, что с украинскими националистами делать. Всех повязать — так они же герои. Приветствовать по всем фронтам — так они же против нынешней власти. В общем, патовая ситуация. Интереснее будет позже, когда в УН и ПС поймут, что можно митинговать не только мирно, а вспомнить и реалии майдана. Вот тогда картина там поменяется в очередной раз, и в очередной раз в худшую сторону», — заключил Александр Чаусов.

Политолог Юрий Якорь обратил внимание ФАН на то, что причина протеста — задержание ряда соратников из ОУН. «В такой ситуации любая серьезная сила (а националисты на Украине это серьезная сила) проводят митинг у конкретного отдела полиции, а потом идут требовать ответа к властям и, естественно, хотят отставки министра. Так что ничего неожиданного тут нет», — подытожил эксперт.

Политолог Максим Жаров выразил ФАН мнение, что возобновление пикетирования МВД Украины бандеровскими формированиями происходит сразу же после скандального празднования на Украине Дня Победы. Украинские власти под давлением из Вашингтона были вынуждены слегка окоротить ультранационалистов.

«Попытки физического воздействия бандеровцев на участников акции «Бессмертный полк» в Харькове, Днепропетровске и Одессе получили жесткий отпор со стороны организаций ветеранов Афганистана, а в некоторых случаях и полиции. Украинские ультранационалисты крайне недовольны вмешательством сотрудников органов внутренних дел в это противостояние. Именно последнее обстоятельство и привело к возобновлению пикетов ультра около МВД Украины», — добавил Максим Жаров.

Как заметил в беседе с ФАН политический обозреватель, эксперт Института стран СНГ Артем Журко, конечно же, ничего митингующие националисты не добьются. Собственно, задержанный член ОУН и события в Днепропетровске являются только поводом для этого митинга. Сам по себе митинг — очередная попытка лидеров нацистских группировок напомнить о своем существовании. Примечательно то, что в акции протеста не принимает участия «Азов», который, как известно, и курируется ведомством Авакова. Этот факт в очередной раз подтверждает, что принятый недавно так называемый «манифест националистов», где они обязуются координировать свои действия, не стоит и ломаного гроша.

«То, что беспредел с применением оружия творится на улицах украинских городов это далеко не новость и беспомощность или даже скорее страх украинской полиции перед радикалами вполне объясним. С чего же полиция на этот раз проявила решительность по отношению к радикалам, посмевшим ворваться к ним в офис? Ответ прост — «Евровидение». Как это ни странно, но именно благодаря «Евровидению» в этом году правоохранительные органы давали хотя бы какой-то отпор распоясавшимся неонацистам на День Победы, дабы не портить имидж «ЦэЕвропы». Вряд ли гранатомет, пусть и не заряженный, в руках неизвестных в камуфляже посреди Киева порадует тех немногих европейцев, которые, решив испытать судьбу, все-таки приехали на конкурс. В следующем году, когда украинские власти собираются отменить День Победы, у националистов будут развязаны руки. И мотивация в очередной раз подставляться у правоохранителей вряд ли появится», — резюмировал Артем Журко.

* Организация запрещена на территории РФ.