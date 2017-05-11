Сирия страдает от ударов международной коалиции, курды отбили у ИГ Евфратскую ГЭС в Ракке

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Сирия, 11 мая. Мирные жители погибли в результате бомбардировки возглавляемой США коалиции в Ракке, де Мистура рассказал о новых межсирийских переговорах в Женеве, курдские отряды SDF отбили Евфратскую ГЭС у ИГ*. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Удары коалиции по мирным сирийцам

В результате авиаударов возглавляемой США международной коалиции в городе Ас-Салихия в северной части провинции Ракка погибли 11 мирных жителей, среди которых четверо детей.

Как ранее сообщало ливанское информагентство Al-Masdar, коалиция США нацелилась на территорию, удерживаемую боевиками ИГИЛ* (ИГ, «Исламское государство*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), вокруг Ракки в рамках наступления Сирийских демократических сил (SDF) на позиции радикальных исламистов. Агентство также пишет, что в результате этого наступления отряды SDF и многие гражданские лица, проживающие в этих районах, попали под перекрестный огонь: людям некуда бежать, чтобы укрыться от боевых действий.

Также стало известно, что четверо гражданских погибли в районе селения Шанина, расположенного на северо-востоке провинции Ракка. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR). Кроме того, по данным информационного портала Damascus Now, коалиция ударила и по расположенному к северо-востоку от Ракки селению Ар-Румейл. Жертвами авианалета стали пять семей. На данный момент точных данных о погибших не поступало.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда американская международная коалиция бомбит вместо террористов мирное население — как Сирии, так и соседнего Ирака.

Женевские переговоры

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что шестой раунд женевских переговоров, запланированный на 16 мая, «будет коротким, чтобы закрепить успех Астаны», сообщает сирийское информационное агентство SANA.

«Переговоры начнутся 16 мая и завершатся 19 числа», — цитирует агентство заявление де Мистуры. По словам спецпосланника ООН по Сирии, в основу межсирийских переговоров лягут итоги астанинских соглашений.

Пятый раунд диалога по урегулированию конфликта в Сирии, в ходе которого делегация Сирийской Арабской Республики (САР) представила де Мистуре несколько документов, среди которых был план по борьбе с терроризмом и общий документ о принципах политического урегулирования конфликта в Сирии, завершился в Женеве 31 марта.

Продвижение курдов в Ракке

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) полностью захватили стратегически важную и крупнейшую в стране Евфратскую ГЭС, расположенную вблизи города Ат-Табка, выбив оттуда ИГИЛ, сообщает Al-Masdar. Курдские отряды SDF при содействии Военного совета Манбиджа смогли установить полный контроль над территорией ГЭС после проникновения в южные районы Ат-Табки.

* Организация запрещена на территории РФ.