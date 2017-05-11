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Опубликован первый тизер нового купе BMW 8 Series

Опубликован первый тизер нового купе BMW 8 Series

17:11  11 Мая 2017
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Опубликован первый тизер нового купе BMW 8 Series

Берлин, 11 мая. Автомобильная компания BMW подтвердила появление нового купе 8-Series. Прототип будет показан 26 мая на конкурсе элегантности Concorso dʼEleganza Villa dʼEste, заявил глава совета директоров марки Харальд Крюгер.

По словам Крюгера, новая модель BMW станет роскошным спортивным купе. Однако никаких технических подробностей модели не сообщается. Известно, что машина появится в следующем году.

Опубликован первый тизер нового купе BMW 8 Series

По неподтвержденным данным, все «восьмерки» в М-варианте получат четырехлитровый мотор с двумя турбинами, который развивает мощность 600 лошадиных сил. Машина будет разгоняться до 100 км/ч всего за четыре секунды, уверяет производитель.

Ранее BMW зарегистрировала несколько торговых марок 8-Series, включая 825, 835, 860, M850.

#bmw
Алексей Громов
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