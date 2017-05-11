Опубликован первый тизер нового купе BMW 8 Series

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Берлин, 11 мая. Автомобильная компания BMW подтвердила появление нового купе 8-Series. Прототип будет показан 26 мая на конкурсе элегантности Concorso dʼEleganza Villa dʼEste, заявил глава совета директоров марки Харальд Крюгер.

По словам Крюгера, новая модель BMW станет роскошным спортивным купе. Однако никаких технических подробностей модели не сообщается. Известно, что машина появится в следующем году.

По неподтвержденным данным, все «восьмерки» в М-варианте получат четырехлитровый мотор с двумя турбинами, который развивает мощность 600 лошадиных сил. Машина будет разгоняться до 100 км/ч всего за четыре секунды, уверяет производитель.

Ранее BMW зарегистрировала несколько торговых марок 8-Series, включая 825, 835, 860, M850.