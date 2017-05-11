ФСБ задержала уроженца Средней Азии, связанного со смертником Джалиловым

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Москва, 11 мая. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина одной из республик Средней Азии, который связан с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим террористический акт в петербургском метрополитене. Об этом информирует в четверг Центр общественных связей ФСБ.

Как подчеркнули в ФСБ, сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по проверке подозреваемого на причастность к расследуемому теракту в метро.

По некоторым данным, гражданин Эрматов был задержан ФСБ за незаконный оборот взрывчатки.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение троим фигурантам уголовного дела о террористическом акте в Петербурге.