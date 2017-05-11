Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
ФСБ задержала уроженца Средней Азии, связанного со смертником Джалиловым

ФСБ задержала уроженца Средней Азии, связанного со смертником Джалиловым

17:11  11 Мая 2017
45

ФСБ задержала уроженца Средней Азии, связанного со смертником Джалиловым

Москва, 11 мая. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина одной из республик Средней Азии, который связан с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим террористический акт в петербургском метрополитене. Об этом информирует в четверг Центр общественных связей ФСБ.

Как подчеркнули в ФСБ, сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по проверке подозреваемого на причастность к расследуемому теракту в метро.

По некоторым данным, гражданин Эрматов был задержан ФСБ за незаконный оборот взрывчатки.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение троим фигурантам уголовного дела о террористическом акте в Петербурге.

#фсб
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть