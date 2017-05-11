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Украина
Глава Минфина Украины объяснил уход «дочек» российских банков

Глава Минфина Украины объяснил уход «дочек» российских банков

17:34  11 Мая 2017
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Глава Минфина Украины углядел «агрессию» в работе «дочек» российских банков

Никосия, 11 мая. Украинские «дочки» российских банков уходят с рынка Незалежной, потому что «хотят этого сами», заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. При этом он заметил, что власти страны не хотят видеть попавшие под санкции финансовые организации из-за «агрессивных моментов», но «никакой политики» в сложившейся ситуации, по его словам, нет.

Так Данилюк прокомментировал вопрос, почему дочерние предприятия банков РФ уходят с украинского рынка. Министр заявил, что киевские власти приветствуют развитие любых банков в стране, однако российские финансовые организации, по его мнению, «имеют некоторые моменты, связанные с агрессией». 

«Это не политика, это резонное отношение. Мы не хотим видеть российские банки в стране, мы хотим иметь устойчивую банковскую систему», — сказал Данилюк. 

Ярослава Замысловатова
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